В Україні розробляють дрон із дальністю ураження до 5 000 км

Безпілотник із дальністю ураження до 5 000 км розробляють в Україні

Концерн Укроборонпром повідомив про нову угоду з американською компанією LeVanta Tech Inc. по співпраці у концепції «float-and-fly» — апаратами, здатним одночасно плавати та літати.

Йдеться про лінійку дронів Halia, створених для роботи на морській поверхні з можливістю переходу в повітряний режим. Про це повідомив гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін.

За словами Сметаніна, сторони планують не лише спільну розробку, а й пошук рішень для підвищення швидкості та стійкості виробів, а також розгляд можливості організації виробничих та навчальних майданчиків на території України.

Коментуючи новину, оглядачі Defense Express зазначили, що екраноплани справді поєднують переваги надводних та літальних платформ: рух по «екранному ефекту» на малій висоті над водою знижує помітність радіолокації і ускладнює раннє виявлення. Це робить їх привабливими для розвідки, спостереження та цілого ряду спеціальних завдань.

Аналітики вважають, що в перспективі апарати з такими характеристиками могли бути корисними для ударів по російських кораблях.

Раніше повідомлялося, що американська компанія LeVanta Tech у співпраці з українськими партнерами створює інноваційний дрон Halia, здатний тривалий час перебувати на поверхні води, а за необхідності переходити в політ на великій швидкості.