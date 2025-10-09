Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Краматорській громаді оголосили обов`язкову евакуацію сімей із дітьми

09 жовтня 2025, 16:39

У Краматорській громаді оголосили обов`язкову евакуацію сімей із дітьми

У низці населених пунктів Краматорської громади Донецької області оголосили обов'язкову евакуацію сімей із дітьми. Це з обстрілами з боку російських військ. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.

Йдеться про село Семенівка, Василівська Пустош, частина міста Краматорськ (колишнє селище Новоселівка) у межах вулиць: Білогірська, Василівська, Дружківська, Івана Дзюби, Кримська, Легендарна, Мінська, Молодіжна, Новоселівська, Остапенка, Переїзна, Святогірська, Семенівська, Уманська та провулку Луганський.

«На цих територіях рішенням комісії з ТЕБ та НС Донецької області оголошено обов'язкову евакуацію родин з дітьми — там фіксуються регулярні обстріли, у тому числі з використанням FPV-дронів, що призводить до руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

