У Краматорській громаді оголосили обов`язкову евакуацію сімей із дітьми

У низці населених пунктів Краматорської громади Донецької області оголосили обов'язкову евакуацію сімей із дітьми. Це з обстрілами з боку російських військ. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Йдеться про село Семенівка, Василівська Пустош, частина міста Краматорськ (колишнє селище Новоселівка) у межах вулиць: Білогірська, Василівська, Дружківська, Івана Дзюби, Кримська, Легендарна, Мінська, Молодіжна, Новоселівська, Остапенка, Переїзна, Святогірська, Семенівська, Уманська та провулку Луганський.



«На цих територіях рішенням комісії з ТЕБ та НС Донецької області оголошено обов'язкову евакуацію родин з дітьми — там фіксуються регулярні обстріли, у тому числі з використанням FPV-дронів, що призводить до руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що поліцейські з групи «Білі янголи» провели евакуацію мирних жителів, які вижили після чергового російського авіаудару Костянтинівкою.

