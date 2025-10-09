У Костянтинівці під час обстрілу армії РФ загинула жінка, є постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: прокуратура

Російська армія вдарила дроном по Костянтинівці Донецької області. В результаті атаки є жертва та постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«Від удару FPV-дроном по легковому автомобілю, який стався об 11:35, загинула 58-річна цивільна», — йдеться у повідомленні.



Крім того, ще четверо — жінка 56 років та 38, 65 та 71-річні чоловіки отримали тілесні ушкодження. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення, перелом ноги та контузії. Одна постраждала перебуває у тяжкому стані.



Також у прокуратурі розповіли деталі обстрілу Слов'янська. Місто було атаковане о 10:55 трьома авіабомбами «ФАБ-250» з УМПК. Поранено трьох жінок і чотирьох чоловіків віком від 45 до 79 років.





Пошкоджено понад 40 багатоквартирних та приватних будинків та 6 автомобілів.



Раніше ми писали, що росіяни атакували Слов'янськ уранці.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях