Відомо, скільки людей залишається у Шаховській громаді Донеччини

У Шаховській громаді залишаються 72 особи. Усіх дітей та маломобільних мешканців евакуювали раніше. Про це розповів голова Шаховської сільської військової адміністрації Сергій Сажко, повідомляє «Вільне радіо».



«На території громади залишаються 72 особи. Дітей та маломобільних уже немає – всіх евакуювали. Залишилися лише ті, хто категорично відмовився виїжджати добровільно», — уточнив він.



Доступу до населених пунктів немає, вся територія під обстрілами окупаційних військ постійно.



«Там тривають активні бойові дії. Якого світла, якого газу нічого немає. Люди там фактично відрізані від світу. Зв'язків із ними немає зовсім, комунікації зруйновані», — розповів він.



Раніше ми писали, що у низці населених пунктів Краматорської громади Донецької області оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Це з обстрілами з боку російських військ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях