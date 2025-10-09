ЗСУ успішно зачистили Куп'янськ від російських окупантів

Генштаб показав кадри зачистки Куп'янська. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці знищили російських загарбників у Куп'янську на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.



«Виконання ударно-пошукових завдань за призначенням, а простіше - знищення ворога в Куп'янську», — йдеться у повідомленні.



У Генеральному штабі уточнили, що зачистку виконали воїни 19-го Центру спеціального призначення ВСП.



Раніше ми писали, що оператори дронів 429-го полку безпілотних систем ЗСУ знищили два танки та два МТЛБ російської армії на Куп'янському напрямку.



Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад півсотні танків на Східному напрямку.

