Є плани щодо масштабування застосування вітчизняної далекобійної зброї — Зеленський

Україна має план планів щодо масштабування застосування далекобійної зброї. Фото: Володимир Зеленський

Чим результативнішою Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.



«Українська далекобійна зброя стає відчутно якіснішою – ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку. Потрібно також відчутно масштабувати застосування», — повідомив він.



Президент уточнив, що влада має чіткі плани з цього приводу на найближчі місяці, «все має бути реалізовано».



За словами Зеленського, справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь РФ.



Раніше ми писали, що бажання адміністрації президента США Дональда Трампа поставити Україні ракети «Томагавк» із дальністю польоту 2500 кілометрів може виявитися нереалістичним. Наявні запаси зарезервовані для ВМС навіть інших цілей.

