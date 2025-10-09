У Донецькій області пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу «Тольятті—Одеса»: видно білий дим

На окупованій частині Донецької області пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу «Тольятті-Одеса» між Русинським Яром та Яблонівкою Іллінівської громади. Видно білий дим. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



«Транспортування аміаку цією ділянкою зупинено ще з 2014 року. Білий дим може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може тривати кілька днів. Поширення хмари — у напрямку Дружківки, можливий запах», — йдеться у повідомленні.



У відомстві заявили, що у разі відчутного запаху достатньо закрити вікна та обмежити перебування на вулиці. Офіційні служби інформуватимуть про зміни.



У Міноборони РФ написали, що нібито українські військові підірвали трубопровід «Тольятті-Одеса».



Раніше ми писали, що сильний запах аміаку відчувається у Дружківці на Донеччині після сьогоднішніх обстрілів.

