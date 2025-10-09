Українських дітей «перевиховують» у РФ та в окупації за допомогою тоталітарних програм

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ України та дипломатичною командою Офісу президента. Головною темою стали українські діти, які перебувають в окупації та у РФ.



«Ми багато що знаємо про абсолютно тоталітарні програми перевиховання дітей у Росії таким чином, щоб вони були налаштовані воювати навіть проти своєї справжньої батьківщини, проти свого справжнього дому. Тисячі таких українських дітей – на окупованій території та в Росії», — уточнив він.



Глава держави подякував усім, хто працює разом з Україною, щоб повернути дітей додому.



«Це різні країни — від Канади до Катару, які нам допомагають. У нашій коаліції щодо повернення наших українських дітей уже понад 40 країн плюс Євросоюз, плюс Рада Європи», — резюмував він.



Раніше ми писали, що у вересні окупанти вивезли майже 600 дітей із тимчасово окупованих територій Донецької області до Росії під виглядом «культурних турів».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях