На ЗАЕС почали відновлювати зовнішнє електропостачання

9 жовтня було запущено процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС. Про це передає генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання через лінії «Дніпровська» та «Феросплавна-1». Хоча для відновлення підключення ЗАЕС до енергосистеми потрібно ще деякий час», — заявив він.

За словами Гроссі, як Україна, так і Росія «конструктивно співпрацюють» із МАГАТЕ для досягнення цієї важливої мети в інтересах ядерної безпеки та захисту.



Раніше ми писали, що дизельного пального є достатньо для живлення генераторів протягом 20 днів без поповнення запасів. Однак Гроссі заявив, що втрата зовнішнього електропостачання «збільшує ймовірність ядерної аварії».

