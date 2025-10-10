Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Росія вночі масовано атакувала Запоріжжя: по місту вдарили ракети, бомби та «шахеди», загинула дитина та є поранені

10 жовтня 2025, 09:19

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Вночі 10 жовтня російські війська масовано атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

По місту вдарили вісім «шахедів», п'ять ракет і п'ять авіабомб. Під ударами були приватний сектор та об'єкти інфраструктури.

Виникло кілька пожеж. Пошкоджені 12 багатоповерхівок та вісім приватних будинків. Були проблеми із газопостачанням.

Внаслідок атаки загинув семирічний хлопчик. Дитину госпіталізували у важкому стані, хлопчик помер у лікарні. Поранення отримали чотири людини. Чоловік і жінка 45 років у важкому стані.

Оновлено 10:25. У пресслужбі ДСНС України повідомили, що кількість поранених зросла до семи людей.

Нагадаємо, що 9 жовтня російський дрон атакував машину комунальників у Херсоні, внаслідок чого є загиблий, троє людей у важкому стані.

