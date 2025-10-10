Росіяни атакували енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині

Енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині були атаковані військами РФ. Фото: ДСНС

Російські військові атакували Дніпропетровську область. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура, відомо про одного постраждалого.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Агресор масовано атакував область дронами та ракетами. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському, на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються», — зазначив Лисак.

За його словами, постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

«Горіло і в Українській громаді Синельниківського району. Вогонь охопив комбайн, вантажівку, господарську споруду. БпЛА російської армії влучив і по Миколаївській громаді. Зайнявся приватний будинок», — додав голова Дніпропетровської ОВА.

Повідомляється, що захисники неба збили у регіоні 60 безпілотників.

Під ударом також була Нікопольщина. По неї противник цілився артилерією і обстрілював з РСЗВ «Град». Постраждали Нікополь та Марганець. Обстеження території продовжується.

Нагадаємо, війська РФ вночі 10 жовтня завдали масованого удару по Києву. Частина міста залишилася без світла, 12 людей постраждали.