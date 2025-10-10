Росія вночі масовано атакувала енергетику України. Що відомо і де аварійні відключення світла

Пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

Вночі 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.



За її словами, енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків.



Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко додала, що це був один з найбільш сконцентрованих ударів саме по обʼєктах енергетики.



«Комбінований удар. Значна частина ракет в ударі – балістичні. На жаль, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури», – зазначила Свириденко.



У пресслужбі «Укренерго» розповіли, що внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.



Для стабілізації ситуації в енергосистемі у цих регіонах застосували аварійні відключення електроенергії.



За даними компанії «ДТЕК», російські війська атакували теплоелектростанції.



Обладнання ТЕС серйозно пошкоджене.

Нагадаємо, що вночі 10 жовтня Росія масовано атакувала Запоріжжя, по місту вдарили ракети, бомби та «шахеди», загинула дитина та є поранені.