У Росії розбився винищувач МіГ-31: пілоти вижили

Винищувач МіГ-31 розбився в Росії, пілоти встигли катапультуватись. Фото: Вікіпедія

У Липецькій області Росії розбився винищувач МіГ-31. Про це ввечері в четвер, 9 жовтня, повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони Росії.

Зазначається, що екіпаж катапультувався та загрози життю пілотів немає.

Також росЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що у винищувача-перехоплювача відмовила система випуску шасі. Після того, як екіпаж катапультувався, неконтрольований літак упав у лісі. Пілотів із травмами різного ступеня тяжкості підібрали рятувальники.

«Близько 19:20 у Липецькій області при заході на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак МіГ-31. Екіпаж літака катапультувався, загрози льотчикам немає», — повідомляє ТАСС.

Літак упав у безлюдному районі. Політ виконувався без боєкомплекту, стверджує видання.

Винищувачі МіГ-31 є носіями ракет Х-47М «Кинжал» та Р-37. Однак не кожний МіГ-31 має можливість запуску цієї ракети. Для цього призначено окрему модернізацію МіГ-31К. Яка саме модель МіГ-31 розбилася у Росії, не уточнюється.