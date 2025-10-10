Російські війська просунулися під Мирноградом – DeepState

Просування окупантів під Мирноградом. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася поблизу села Михайлівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися біля сіл Березове на Дніпропетровщині та Полтавка на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українські війська зупинили 72 російські атаки, на Олександрівському – 44, зокрема поблизу Березового та Полтавки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ під містом Добропілля на Донеччині зірвав літній наступ російської армії.