Армія РФ вночі ракетами та дронами атакувала Черкаську область: поранені 10 людей, серед них дитина

Наслідки атаки на Канів. Фото: ДСНС

Вночі 10 жовтня російські війська ракетами та дронами атакували Черкаську область. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



Окупанти цілилися по критичній інфраструктурі. Перекритий рух по греблі ГЕС.



У місті Канів пошкоджені сім багатоповерхівок, дитячий садок та школа. Внаслідок атаки поранення отримали 10 людей, серед них 10-річний хлопчик.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що рятувальники розблокували квартири, де знаходилися шість людей, а також демонтували аварійні конструкції.



За даними Черкаської обласної прокуратури, під прицілом ЗС РФ опинився об'єкт енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що вночі 10 жовтня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого загорілося підприємство і поранені три людини.