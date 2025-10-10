Російська армія планує розширити виступ під Покровськом: у ЗСУ розповіли, що відомо

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Поблизу Покровсько-Мирноградської агломерації розпочалася стабілізація оперативної обстановки. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Залучаються додаткові сили та засоби для мінімізації наслідків інфільтрації російських військ. Блокуються спроби окупантів просунутися на різних відрізках смуги оборони агломерації. Організована робота з пошуку та знищення груп, яким вдалося проникнути у бойові порядки українських підрозділів. Вирішується питання щодо диверсифікації логістичних поставок для захисників Покровська.



«Найскладнішою залишається ситуація на південь від Покровська. Ворожі групи планують розширити Звіровський виступ. Однак зараз у цьому секторі проводять ротацію своїх сил внаслідок втрат. Противник намагається просуватися на захід від Покровська та має намір вийти на північно-західні околиці міста. Характер дій противника свідчить про підготовку окупантів посилити наступ і на південь та південний схід від Покровська, щоб закріпитися у невеликих населених пунктах агломерації. Для реалізації задуму ворог продовжує задіювати переважно тактику інфільтрації, розширюючи «сіру зону». Водночас тактична авіація збільшила кількість ударів по наших тилових позиціях», – розповіли у корпусі.



За останній місяць низка російських підрозділів перемістилася з півдня від Покровсько-Мирноградської агломерації на Новопавлівський напрямок. Однак на зміну їм прийшли інші боєздатні частини. Зокрема, 1487-й мотострілецький полк, 86-й та 87-й стрілецькі полки.



Загалом з початку жовтня захисники Покровська вже знищили майже 300 загарбників, ще понад 150 – поранені. Також Сили оборони України збили та посадили понад 1100 безпілотників різних типів.

Нагадаємо, що російська армія отримала наказ за будь-яку ціну штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку.