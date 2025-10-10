Рух електропоїзда Краматорськ – Слов'янськ тимчасово скасовується через обстріл

Тимчасово скасовується маршрут електропоїзда за маршрутом Слов'янськ – Краматорськ. Фото: Укрзалізниця

Через підвищену небезпеку сьогодні змінено рух приміських поїздів на Донеччині.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Зазначається, що поїзд №7010/7009 курсуватиме за маршрутом Кам'янське – Слов'янськ (замість Кам'янське – Краматорськ).

Потяг №6818 Краматорськ – Слов'янськ тимчасово скасовується цієї доби.

Раніше повідомлялося, що мешканка Слов'янська Донецької області, яка дістала тяжкі поранення внаслідок російського обстрілу у четвер, 9 жовтня, померла у лікарні Дніпра.