Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації

Дрони рознесли російську техніку з окупантами. Фото: СБУ

Служба безпеки України завдала серії ударів по місцях базування російської техніки та особового складу на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє пресслужба відомства.



«Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України відпрацювали з метою противника на тимчасово окупованих територіях. Наші бійці вразили місця зосередження техніки та живої сили ворога», — йдеться у повідомленні.



Потужні атаки виконали безпілотники «FP-2» із бойовою частиною масою 105 кг.



Раніше ми писали, що російські війська невеликими диверсійно-розвідувальними групами намагалися закріпитись у селищі Ямпіль Донецької області.

