Двоє людей поранені внаслідок російських атак у Сумській області

Російська армія 10 жовтня вдарила по Сумській області. Внаслідок атак двоє людей постраждали. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.



За його словами, під удари росіян потрапили Юнаківська та Миропільська громади.



«У Юнаківській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 56-річного чоловіка. Він у тяжкому стані. У Миропільській громаді дрон армії РФ потрапив до автомобіля. Постраждав 65-річний чоловік», — уточнив він.

Обох госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.



Раніше ми писали, що вранці 10 жовтня російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-250 на приватний сектор Костянтинівки Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях