Наводив удари військ РФ на Краматорському напрямку: суд виніс вирок агенту ФСБ

Засуджений агент ФСБ. Фото: СБУ

Суд виніс вирок агенту ФСБ, якого затримали на початку 2024 року в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Як встановили контррозвідка та слідчі СБУ, агент коригував авіаційні та артилерійські удари російських військ на Краматорському напрямку. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату, яку він тримав при собі на випадок викриття, щоб застосувати проти правоохоронців.



За матеріалами справи, завдання РФ виконував 47-річний житель міста Краматорськ. У поле зору окупантів чоловік потрапив через знайому жительку РФ, яка співпрацює з російською спецслужбою.



Після інструктажу він обходив місцевість, де відстежував місця зосередження особового складу та локації фортифікаційних споруд ЗСУ на території прифронтової громади. Зібрані відомості інформатор спочатку направляв знайомій росіянці – зв'язковій від ФСБ, а далі жінка звітувала куратору. Для комунікації він використовував анонімний чат у месенджері, куди направляв координати українських об'єктів у вигляді позначок на Google-картах.



Суд визнав російського агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами). Зважаючи на співпрацю зі слідством, суд призначив йому 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у місті Слов'янськ на Донеччині продавчиня магазину працювала на ГРУ та наводила удари на лікарні міста, контррозвідка СБУ її затримала.