На Донеччині продовжуються аварійні відключення світла

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків нічної ракетно-дронової атаки на об'єкти енергетики. Аварійні відключення застосовуються і на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.
«Ще близько 380 тис. абонентів залишаються без електропостачання», — йдеться в повідомленні.
Крім того, вимушені аварійні відключення застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях. Графіки погодинних відключень продовжують діяти на Чернігівщині.
Раніше ми писали, що вночі 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.
