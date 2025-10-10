Відомо, скільки дорослих та дітей залишається у Черкаській громаді Донеччини

У Черкаській громаді на Донеччині залишається понад 6500 тисяч осіб, серед них близько 770 дітей. Про це повідомив голова Черкаської сільської військової адміністрації Олексій Кривоконь, повідомляє «Вільне радіо».



«Ситуація у нас напружена, ми вже ближчі до лінії зіткнення, але тримаємося. Продовжуємо забезпечувати громаду всім потрібним. Примусову евакуацію ще не оголошено», — зазначив він.



У громаді продовжують працювати комунальні служби, надаються послуги водопостачання, водовідведення, вивозиться сміття.



Раніше ми писали, що в Шаховській громаді залишаються 72 особи. Усіх дітей та маломобільних мешканців евакуювали раніше.

