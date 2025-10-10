Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Відомо, скільки дорослих та дітей залишається у Черкаській громаді Донеччини

10 жовтня 2025, 18:59

Відомо, скільки дорослих та дітей залишається у Черкаській громаді Донеччини

У Черкаській громаді на Донеччині залишається понад 6500 тисяч осіб, серед них близько 770 дітей. Про це повідомив голова Черкаської сільської військової адміністрації Олексій Кривоконь, повідомляє «Вільне радіо».

«Ситуація у нас напружена, ми вже ближчі до лінії зіткнення, але тримаємося. Продовжуємо забезпечувати громаду всім потрібним. Примусову евакуацію ще не оголошено», — зазначив він.

У громаді продовжують працювати комунальні служби, надаються послуги водопостачання, водовідведення, вивозиться сміття.

Раніше ми писали, що в Шаховській громаді залишаються 72 особи. Усіх дітей та маломобільних мешканців евакуювали раніше.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
22:40
На ЗАЕС почали відновлювати зовнішнє електропостачання
21:11
Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
усі новини
21:36
Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів
21:29
Росіяни вдарили по Краматорську
20:40
Над науково-випробувальним центром ракетно-космічної промислово в РФ піднявся стовп білого диму
19:51
Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні, посмертно визнали «Героєм свободи преси»
18:59
Відомо, скільки дорослих та дітей залишається у Черкаській громаді Донеччини
17:57
На Донеччині продовжуються аварійні відключення світла
17:06
Трамп не отримав Нобелівської премії миру
16:48
Наводив удари військ РФ на Краматорському напрямку: суд виніс вирок агенту ФСБ
16:32
Двоє людей поранені внаслідок російських атак у Сумській області
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
15:25
Рух електропоїзда Краматорськ – Слов'янськ тимчасово скасовується через обстріл
15:13
Російська армія планує розширити виступ під Покровськом: у ЗСУ розповіли, що відомо
14:50
Російська авіація вдарила по Костянтинівці: пошкоджені понад 10 будинків
14:17
Росіяни висадили великий десант біля Володимирівки на Донеччині — DeepState
13:54
Сили спецоперацій знищили ДРГ російських військ у Ямполі під Лиманом
11:57
Армія РФ вночі ракетами та дронами атакувала Черкаську область: поранені 10 людей, серед них дитина
11:45
Поранена внаслідок обстрілу мешканка Слов'янська померла у лікарні
11:35
Російські війська просунулися під Мирноградом – DeepState
11:19
Війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: загинули три людини, ще 11 – поранені
11:05
Росіяни почали застосовувати «шахеди» з онлайн-керуванням та відеокамерою – «Флеш»
усі новини
ВІДЕО
Над підприємством у Підмосков'ї піднявся стовп білого диму. Фото: скріншот з відео Над науково-випробувальним центром ракетно-космічної промислово в РФ піднявся стовп білого диму
10 жовтня, 20:40
Дрони рознесли російську техніку з окупантами. Фото: СБУ Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
10 жовтня, 15:49
ССО у Ямполі. Фото: кадр із відео Сили спецоперацій знищили ДРГ російських військ у Ямполі під Лиманом
10 жовтня, 13:54
Наслідки атаки на Канів. Фото: ДСНС Армія РФ вночі ракетами та дронами атакувала Черкаську область: поранені 10 людей, серед них дитина
10 жовтня, 11:57
Енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині були атаковані військами РФ. Фото: ДСНС Росіяни атакували енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині
10 жовтня, 09:55
Частина Києва залишилася без світла внаслідок масованого удару росіян по столиці, 12 людей постраждали. Фото: ДСНС Через масований удар по Києву 12 осіб постраждали, частина міста залишилася без світла
10 жовтня, 09:23

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір