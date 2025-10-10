Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні, посмертно визнали «Героєм свободи преси»

Вікторію Рощину посмертно визнали «Героєм свободи преси». Фото: скріншот

Українська журналістка із Кривого Рогу Вікторія Рощина, яка загинула у російському полоні, стала однією з лауреаток премії «Герой свободи преси» від Міжнародного інституту преси (IPI).



Премією «Герой свободи преси» відзначають журналістів, які продемонстрували непохитну відданість свободі преси.



«Багато з них зіткнулися з тюремним ув'язненням, репресіями та безперервними спробами змусити їх мовчати, але вони продовжували свою роботу з вражаючою стійкістю та відданістю журналістиці. Двоє з нагороджених — обидві жінки — загинули, висвітлюючи світові новини з найгарячіших точок бойових дій», — йдеться у повідомленні.



Називаючи Рощину героєм боротьби за свободу преси у світі, IPI та IMS визнають її величезну особисту жертву у пошуках інформації та історій, які необхідно розповісти.



Нагадаємо, українська журналістка, 27-річна Вікторія Рощина, потрапила в полон у серпні 2023 року в Енергодарі, захопленому російськими військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вона поїхала до окупованої Запорізької області як позаштатний автор «Української правди» для підготовки репортажу.



Протягом кількох місяців її тримали у відділеннях поліції та СІЗО у різних містах, як на окупованій території, так і в Росії. За свідченнями очевидців, наприкінці журналістку катували, вона дуже схудла — до 30 кілограмів — і не могла ходити без сторонньої допомоги.



Передбачалося, що у вересні 2024 року журналістку включать в обмін військовополоненими, але в результаті влада РФ оголосила, що Рощина померла. Тіло журналістки зі слідами тортур передали Україні у лютому 2025 року.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях