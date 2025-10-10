Над науково-випробувальним центром ракетно-космічної промислово в РФ піднявся стовп білого диму

Над підприємством у Підмосков'ї піднявся стовп білого диму. Фото: скріншот з відео

Над «Науково-випробувальним центром ракетно-космічної промисловості» у місті Пересвіт у Сергієво-Посадському районі Московської області видно стовп білого диму. Про це повідомляє ASTRA.



Офіційної інформації немає, проте місцеві жителі викладають відео, на яких видно великий стовп світлого диму.



Є інформація, що в центрі могли проходити випробування ракетного палива, що викликало задимлення.



У центрі займаються випробуваннями зі стендового відпрацювання рідинних ракетних двигунів, рухових установок на різних компонентах палива та випробуваннями космічних апаратів у термобарокамері в умовах імітації космосу.



Раніше ми писали, що в ніч проти 9 жовтня Сили оборони України вразили Коробківський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Єфимівка» у Волгоградській області РФ.

