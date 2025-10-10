Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів. Фото: Володимир Зеленський

10 жовтня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. За її підсумками міністри оборони двох країн підписали меморандум про спільне виробництво дронів. Про це повідомили в Офісі президента.



З початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди надали нашій країні допомогу на 9 млрд дол. Президент наголосив, що Україна розраховує на продовження цієї важливої підтримки.



Також ми вдячні вам за ваш внесок у рамках ініціативи PURL. Це важливо – близько 600 мільйонів доларів. Думаю, такі кроки, як зробила ваша країна, дають рух, приклади та сигнали іншим лідерам», – сказав Володимир Зеленський.



Раніше Зеленський заявляв, що чим результативнішою Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру.

