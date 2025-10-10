Добровольці з Легіону «Свобода Росії» вперше застосували надводні катери проти армії РФ

Російські добровольці з Легіону «Свобода Росії», що воюють у складі Сил безпеки та оборони України, вперше застосували надводні катери. Фото: скріншот

Російські добровольці з Легіону «Свобода Росії», що воюють у складі Сил безпеки та оборони України, вперше застосували надводні катери для поразки російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



«Вперше в історії російського добровольчого руху з'явилася можливість залучати надводні безпілотні катери, що є важливим кроком у розширенні інструментів опору. Чітка взаємодія, точна розвідка та інноваційні підходи дозволяють розвідникам успішно діяти проти ворога на значній відстані від берега», — йдеться у повідомленні.

Результативна робота стала черговим доказом того, що спільні дії українських розвідників та російських добровольців здатні ефективно вражати супротивника у будь-якому середовищі.



Раніше ми писали, що дрони Сил оборони України знищили одну з найрідкісніших і найдорожчих російських систем радіоелектронної боротьби — станцію «Житель» на території Луганщини.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях