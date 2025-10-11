Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах

11 жовтня 2025, 08:32

В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах

В окупованому Донецьку ФСБ затримала 20-річного хлопця за «антиросійські коментарі». Фото: скріншот В окупованому Донецьку ФСБ затримала 20-річного хлопця за «антиросійські коментарі». Фото: скріншот

Федеральна служба безпеки затримала жителя захопленого Росією Донецька, його звинувачують у «вчиненні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності». Про це повідомили в УФСБ з «ДНР».

У так званому відомстві зазначається, що хлопець нібито неодноразово публікував антиросійські матеріали в мережі Інтернет та розміщував у месенджері «Телеграм» коментарі із закликами до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації та знищення адміністративних будівель органів державної влади.

Його звинувачують у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, у публічному виправданні тероризму».

Раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала у Львові громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сили оборони та почав працювати на ФСБ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецьк
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
22:40
На ЗАЕС почали відновлювати зовнішнє електропостачання
21:11
Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
усі новини
10:45
Армія РФ за добу понад 10 разів атакувала Донеччину: в ОВА показали наслідки
09:52
Росіяни обстріляли дронами Краматорськ: є пошкодження
09:28
РФ атакувала Україну дронами: ППО збила 54 цілі
08:55
Двоє людей загинули і четверо постраждали на Донеччині за добу
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
22:50
Добровольці з Легіону «Свобода Росії» вперше застосували надводні катери проти армії РФ
21:36
Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів
21:29
Росіяни вдарили по Краматорську
20:40
Над науково-випробувальним центром ракетно-космічної промислово в РФ піднявся стовп білого диму
19:51
Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні, посмертно визнали «Героєм свободи преси»
18:59
Відомо, скільки дорослих та дітей залишається у Черкаській громаді Донеччини
17:57
На Донеччині продовжуються аварійні відключення світла
17:06
Трамп не отримав Нобелівської премії миру
16:48
Наводив удари військ РФ на Краматорському напрямку: суд виніс вирок агенту ФСБ
16:32
Двоє людей поранені внаслідок російських атак у Сумській області
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
15:25
Рух електропоїзда Краматорськ – Слов'янськ тимчасово скасовується через обстріл
15:13
Російська армія планує розширити виступ під Покровськом: у ЗСУ розповіли, що відомо
14:50
Російська авіація вдарила по Костянтинівці: пошкоджені понад 10 будинків
14:17
Росіяни висадили великий десант біля Володимирівки на Донеччині — DeepState
усі новини
ВІДЕО
Російські добровольці з Легіону «Свобода Росії», що воюють у складі Сил безпеки та оборони України, вперше застосували надводні катери. Фото: скріншот Добровольці з Легіону «Свобода Росії» вперше застосували надводні катери проти армії РФ
10 жовтня, 22:50
Над підприємством у Підмосков'ї піднявся стовп білого диму. Фото: скріншот з відео Над науково-випробувальним центром ракетно-космічної промислово в РФ піднявся стовп білого диму
10 жовтня, 20:40
Дрони рознесли російську техніку з окупантами. Фото: СБУ Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
10 жовтня, 15:49
ССО у Ямполі. Фото: кадр із відео Сили спецоперацій знищили ДРГ російських військ у Ямполі під Лиманом
10 жовтня, 13:54
Наслідки атаки на Канів. Фото: ДСНС Армія РФ вночі ракетами та дронами атакувала Черкаську область: поранені 10 людей, серед них дитина
10 жовтня, 11:57
Енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині були атаковані військами РФ. Фото: ДСНС Росіяни атакували енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині
10 жовтня, 09:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір