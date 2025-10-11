В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах

Федеральна служба безпеки затримала жителя захопленого Росією Донецька, його звинувачують у «вчиненні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності». Про це повідомили в УФСБ з «ДНР».
У так званому відомстві зазначається, що хлопець нібито неодноразово публікував антиросійські матеріали в мережі Інтернет та розміщував у месенджері «Телеграм» коментарі із закликами до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації та знищення адміністративних будівель органів державної влади.
Його звинувачують у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, у публічному виправданні тероризму».
Раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала у Львові громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сили оборони та почав працювати на ФСБ.
