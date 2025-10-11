Двоє людей загинули і четверо постраждали на Донеччині за добу

Росіяни атаковали Донеччину. Фото: прокуратура

У Донецькій області минулої доби, 10 жовтня, загинули двоє людей, крім того, четверо людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 10 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донецької області: у Сергіївці», — зазначив він.



Крім того, ще 4 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3678 осіб, отримали поранення — 8305. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 10 жовтня о 16:38 Краматорськ Донецької області знову атакували російські війська.

