Двоє людей загинули і четверо постраждали на Донеччині за добу

У Донецькій області минулої доби, 10 жовтня, загинули двоє людей, крім того, четверо людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 10 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донецької області: у Сергіївці», — зазначив він.
Крім того, ще 4 особи отримали поранення.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3678 осіб, отримали поранення — 8305. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що 10 жовтня о 16:38 Краматорськ Донецької області знову атакували російські війська.
