Армія РФ за добу понад 10 разів атакувала Донеччину: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін.

Російська армія в ніч проти 10 жовтня кілька разів ударила по населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Сергіївці Удаченській громаді загинули 2 особи, пошкоджено будинок, церкву та господарські споруди.





Краматорський район. У Краматорську пошкоджено 3 приватні будинки, 2 крамниці та адмінбудівлю, обстріляна промзона. У Костянтинівці поранено 4 людини, пошкоджено 21 приватний будинок та мікроавтобус.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.



Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 10 жовтня, загинули двоє людей, крім того, четверо людей постраждали .

