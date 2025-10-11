В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме

Кабінет міністрів запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих та прифронтових територій. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
«Розподіляємо обов'язки між відповідальними за евакуацію та створюємо можливості для аналізу потреб евакуйованих. Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах та місцях тимчасового проживання», — заявила вона.
Процес евакуації тепер має чітку координацію:
- Міністерство розвитку через Координаційний штаб здійснюватиме спільне керівництво;
- Мінсоцполітики відповідатиме за соціальний супровід та реінтеграцію людей у громадах;
- ДСНС - за безпеку, оповіщення та технічну частину евакуації;
місцеві адміністрації - за організацію збірних пунктів, реєстрацію, транспортування та побутову підтримку;
- Національна соціальна сервісна служба – за координацію роботи мультидисциплінарних команд, до яких входять соціальні працівники, психологи, юристи та медики.
«Люди, які змушені виїхати з дому через наближення активних бойових дій, мають отримати якісну турботу та супровід. Працюємо над створенням гідних умов для цього», — резюмувала вона.
Раніше ми писали, що у низці населених пунктів Краматорської громади Донецької області оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Це з обстрілами з боку російських військ.
Переможемо цензуру разом!