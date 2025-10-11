В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме

В Україні запустять Держсистему евакуації Фото: Юлія Свириденко

Кабінет міністрів запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих та прифронтових територій. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.



«Розподіляємо обов'язки між відповідальними за евакуацію та створюємо можливості для аналізу потреб евакуйованих. Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах та місцях тимчасового проживання», — заявила вона.



Процес евакуації тепер має чітку координацію:



- Міністерство розвитку через Координаційний штаб здійснюватиме спільне керівництво;



- Мінсоцполітики відповідатиме за соціальний супровід та реінтеграцію людей у громадах;



- ДСНС - за безпеку, оповіщення та технічну частину евакуації;



місцеві адміністрації - за організацію збірних пунктів, реєстрацію, транспортування та побутову підтримку;



- Національна соціальна сервісна служба – за координацію роботи мультидисциплінарних команд, до яких входять соціальні працівники, психологи, юристи та медики.



«Люди, які змушені виїхати з дому через наближення активних бойових дій, мають отримати якісну турботу та супровід. Працюємо над створенням гідних умов для цього», — резюмувала вона.



Раніше ми писали, що у низці населених пунктів Краматорської громади Донецької області оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Це з обстрілами з боку російських військ.

