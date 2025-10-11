Загарбники обстрілом пошкодили храм у Костянтинівці: є жертви та постраждалі

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Окупаційні війська РФ 11 жовтня завдали авіаційного удару по Костянтинівці Донецької області. В результаті атаки загинули двоє мирних жителів. Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня важкості. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Удару було завдано авіаційною бомбою типу ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму, де на момент атаки перебували місцеві жителі. Пошкоджено фасад», — зазначив він.



За словами Горбунова, поранених оперативно доправили співробітники поліції до лікарні міста Дружківка для надання медичної допомоги.



Крім того, росіяни пізніше скинули керовану авіаційну бомбу ФАБ-250. Постраждала одна людина, вона самостійно звернулася за медичною допомогою до лікарні міста Дружківка.





Вибуховою хвилею пошкоджено дев'ять приватних будинків.



Подробиці авіаобстрілу Костянтинівки



Росіяни атакували місто авіаційними бомбами. Загинули двоє місцевих чоловіків 49 і 56 років. Також пошкоджено 9 приватних будинків і церква. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Крім того, на місці удару поліція виявила 2-річного хлопчика. Дитина не постраждала, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитину евакуйовано до Краматорська.





Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 10 жовтня кілька разів ударила по населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки.

