Зеленський поговорив з Трампом: які теми обговорили лідери

Зеленський поспілкувався із Трампом. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня поговорив телефоном зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Глава держави залишився задоволеним розмовою. Про це він написав у телеграм.



«Говорив із президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна», — заявив він.



Крім того, Зеленський привітав президента Трампа з успіхом та угодою для Близького Сходу. З його слів, це сильний результат.



Президент України поінформував главу Білого дому про російські удари по енергетиці. Вдячний за готовність підтримати нас. Також глави країн обговорили можливості посилення української ППО.



«Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити», — резюмував Зеленський.



Раніше Зеленський заявляв, що чим результативнішою Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях