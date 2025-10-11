Прикордонники поблизу Покровська взяли в полон окупанта

Взяли в полон окупанта на Покровському напрямі. Фото: скріншот

На Покровському напрямку прикордонники затримали бойовика, який воював за російських окупаційних військ. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



Як зазначається, 44-річний чоловік — мешканець Донецької області, уродженець Макіївки. За його словами, пішов воювати не з переконань, а через борги — сподівався заробити та зробити ремонт у квартирі.



За словами полоненого, російське командування не дає відступити, не дозволяє скласти зброю, попри втрати.



