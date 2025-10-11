Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Прикордонники поблизу Покровська взяли в полон окупанта

11 жовтня 2025, 18:35

Прикордонники поблизу Покровська взяли в полон окупанта

Взяли в полон окупанта на Покровському напрямі. Фото: скріншот Взяли в полон окупанта на Покровському напрямі. Фото: скріншот

На Покровському напрямку прикордонники затримали бойовика, який воював за російських окупаційних військ. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Як зазначається, 44-річний чоловік — мешканець Донецької області, уродженець Макіївки. За його словами, пішов воювати не з переконань, а через борги — сподівався заробити та зробити ремонт у квартирі.

За словами полоненого, російське командування не дає відступити, не дозволяє скласти зброю, попри втрати.

Раніше ми писали, що Добропільська контрнаступальна операція дуже складна, але дуже своєчасна та успішна, оскільки зірвала російську літню наступальну кампанію.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
ДПСУ
Події
взяли в полон окупанта
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
22:40
На ЗАЕС почали відновлювати зовнішнє електропостачання
21:11
Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
усі новини
19:13
Зеленський ввів нові санкції проти Росії
18:35
Прикордонники поблизу Покровська взяли в полон окупанта
17:07
Зеленський поговорив з Трампом: які теми обговорили лідери
16:10
Загарбники обстрілом пошкодили храм у Костянтинівці: є жертви та постраждалі
15:32
Окупанти вдень скинули авіабомби на Краматорськ
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
10:45
Армія РФ за добу понад 10 разів атакувала Донеччину: в ОВА показали наслідки
09:52
Росіяни обстріляли дронами Краматорськ: є пошкодження
09:28
РФ атакувала Україну дронами: ППО збила 54 цілі
08:55
Двоє людей загинули і четверо постраждали на Донеччині за добу
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
22:50
Добровольці з Легіону «Свобода Росії» вперше застосували надводні катери проти армії РФ
21:36
Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів
21:29
Росіяни вдарили по Краматорську
20:40
Над науково-випробувальним центром ракетно-космічної промислово в РФ піднявся стовп білого диму
19:51
Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні, посмертно визнали «Героєм свободи преси»
18:59
Відомо, скільки дорослих та дітей залишається у Черкаській громаді Донеччини
17:57
На Донеччині продовжуються аварійні відключення світла
17:06
Трамп не отримав Нобелівської премії миру
16:48
Наводив удари військ РФ на Краматорському напрямку: суд виніс вирок агенту ФСБ
усі новини
ВІДЕО
Взяли в полон окупанта на Покровському напрямі. Фото: скріншот Прикордонники поблизу Покровська взяли в полон окупанта
11 жовтня, 18:35
Російські добровольці з Легіону «Свобода Росії», що воюють у складі Сил безпеки та оборони України, вперше застосували надводні катери. Фото: скріншот Добровольці з Легіону «Свобода Росії» вперше застосували надводні катери проти армії РФ
10 жовтня, 22:50
Над підприємством у Підмосков'ї піднявся стовп білого диму. Фото: скріншот з відео Над науково-випробувальним центром ракетно-космічної промислово в РФ піднявся стовп білого диму
10 жовтня, 20:40
Дрони рознесли російську техніку з окупантами. Фото: СБУ Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
10 жовтня, 15:49
ССО у Ямполі. Фото: кадр із відео Сили спецоперацій знищили ДРГ російських військ у Ямполі під Лиманом
10 жовтня, 13:54
Наслідки атаки на Канів. Фото: ДСНС Армія РФ вночі ракетами та дронами атакувала Черкаську область: поранені 10 людей, серед них дитина
10 жовтня, 11:57
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір