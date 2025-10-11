Зеленський ввів нові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня запровадив нові санкції проти Росії, синхронізовані з Японією. Про це повідомив він у телеграмі.



«Сьогодні ми синхронізували санкції із Японією — я підписав відповідний указ. У списку санкцій керівники та компанії, які забезпечують прибутком російську військову машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання», — заявив він.



За словами Зеленського, лише з червня цього року було ухвалено вісім санкційних пакетів — синхронізували санкції зі США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу. Всього 281 фізична та 633 юридичні особи.



Раніше ми писали, що Єврокомісія затвердила 19 пакет санкцій проти Росії та представить його деталі сьогодні після обіду.

