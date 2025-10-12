Росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донецької області та знову атакували енергетику регіону

Фото: Донецька ОВА

У суботу, 11 жовтня, російські війська вбили чотирьох мирних жителів Донецької області: двох у Краматорську та по одному у населених пунктах Старорайське та Олександрівка. Про це повідомляє глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Раніше стало відомо, що російські сили атакували Костянтинівку авіабомбами. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 49 та 56 років. Пошкоджено дев'ять приватних будинків та церкву.

На місці обстрілу поліцейські виявили дворічного хлопчика. Дитина не постраждала, але поранення отримали його батько та дідусь. Хлопчика евакуювали до Краматорська. За цю добу в області поранено ще дев'ятьох людей.

У Донецькій області продовжуються проблеми з електропостачанням через ворожі обстріли. За даними Донецької ОВА, вранці, 12 жовтня, росіяни завдали прицільного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Фахівці вже розпочали відновлювальні роботи і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Проте точні масштаби руйнувань та терміни повного відновлення поки що уточнюються. У регіоні продовжують працювати «Пункти незламності» — місця, де мешканці можуть зігрітися, зарядити телефони та скористатися інтернетом.

Нагадаємо, російські війська вчора атакували прифронтові Краматорськ та Костянтинівку. У Краматорську під обстріл потрапила промислова зона, у Костянтинівці зруйновано церкву.