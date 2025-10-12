Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Армія РФ найчастіше атакує під Покровськом на Донеччині, у Дніпропетровській та Запорізькій областях

12 жовтня 2025, 11:00

Минулої доби на лінії фронту зафіксовано 203 бойові зіткнення, повідомляється в зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому вранці, 12 жовтня.

Авіаналети було зафіксовано, зокрема, у районах населених пунктів Веселянка, Григорівка та Приморське Запорізької області. У відповідь Сили оборони України завдали ударів по двох районах зосередження живої сили та техніки, трьох командно-спостережних пунктів, складу безпілотників та ще трьох важливих об'єктах противника.

Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському та Олександрівському напрямках. Покровський напрямок — українські сили відбили 58 атак у районах населених пунктів Володимирівка, Новопавлівка, Затишок, Мирноград, Удачне, Бойківка, Федорівка, Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ.

Олександрівський напрямок — 36 спроб прориву ворога поблизу Малинівки, Павлівки, Соснівки та Новогригорівки. Костянтинівський напрямок — 21 атака по лініях оборони в районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

Лиманський та Слов'янський напрямки — окупанти здійснили загалом 20 штурмових дій, безуспішно намагаючись просунутися в районах Шандриголово, Торського та Серебрянки. Оріхівський напрямок — зафіксовано шість атак поблизу Кам'янського, Степногірська та Приморського.

Також повідомляється, що минулої доби втрати противника склали близько 1240 осіб. Українські захисники також знищили 1 танк, 10 артилерійських систем, 244 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціального обладнання.

Нагадаємо, на Покровському напрямку прикордонники затримали бойовика, котрий воював на боці російських окупаційних військ. Ним виявився 44-річний чоловік — мешканець Донецької області, уродженець Макіївки.

