Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги

Черга по бензин на вулиці Текстильників в окупованому Донецьку. Скріншот

У Донецьку зафіксовано гострий дефіцит бензину, що спричинило автомобільні черги на заправках, у тому числі на вулиці Текстильників. За інформацією з місцевих джерел, бензин 92-ї та 95-ї марок практично зник з більшості АЗС.

Там, де паливо є, його реалізують виключно у кількості талонів та з обмеженнями у кількості (зазвичай до 20—30 літрів на автомобіль). Водії стоять у чергах годинами, щоб заправитися. При цьому ціна на бензин перестала грати вирішальну роль — головне, дістати паливо.



У деяких районах взагалі немає бензину, і навіть стелажі з цінами на заправках відключені як ознака відсутності палива. Така ситуація зберігається на тлі затягування паливної кризи в окупованому Донецьку, що викликає обурення мешканців та питання до так званої «влади» у місті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в окупованому Донбасі фіксується нестача бензину та перебої з постачанням високооктанового палива. Для місцевого населення це означає не лише подорожчання бензину, а й реальні перебої у роботі транспорту.