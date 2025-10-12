Російська 83-тя десантно-штурмова бригада заявила про втрати на фронті серед командирів

Скріншот

За інформацією російських джерел, уночі, 12 жовтня, на Донеччині на робочому місці помер командир 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї армії полковник Олексій Владленович Плісов. Зазначається, що підрозділ нещодавно був перекинутий із Дніпровського напрямку до району Часов Яру. Причиною смерті названо «раптову зупинку серця».



Також повідомляється про тяжко поранених серед командного складу 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади РФ. Наразі проводиться евакуація постраждалих.



За даними російських військових ресурсів, у жовтні 2025 року підрозділи 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади брали участь у бойових діях на Північно- та Південно-Слобожанському, а також Куп'янському напрямках — у районах Вовчанська, Куп'янська, Петропавлівки та сусідніх населених пунктів.



Раніше, у 2024—2025 роках, ця ж бригада брала участь у боях на Бахмутівському та Курському напрямках фронту.

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, ЗСУ заявили про звільнення Малих Щербаків у Запорізькій області.



