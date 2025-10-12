Армія РФ просунулась у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях

Аналітики проєкту DeepState поновили мапу бойових дій в Україні. Згідно з їхніми даними, російська армія просунулась у районах населених пунктів: Піщане — Куп'янський район Харківської області, Торське — Лиманська громада Донецької області, та Малинівка — Пологівський район Запорізької області.

Скріншот: DeepState

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піщаного, Торського та Малинівки», — повідомили в DeepState.

Нагадаємо, населений пункт Малі Щербаки в Запорізькій області знову знаходиться під контролем Сил оборони України. Український прапор над селом підняли бійці 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» спільно з військовослужбовцями 33-го окремого штурмового полку, які захищають Запорізький напрямок.