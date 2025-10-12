Медики бригади «Хижак» евакуювали поранених бійців після удару FPV-дрону

Бойові медики надають невідкладну допомогу на передовій. Фото: Патрульна поліція

Під час атаки ворожих дронів FPV на бойову машину постраждали двоє українських захисників. Медики зведеної бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції надали невідкладну допомогу та під вогнем евакуювали поранених, доставивши їх до стабілізаційного пункту.

«Один боєць отримав травму ноги з частковою ампутацією стопи, інший — забій обличчя та втрату слуху на одне вухо», — повідомив медик із позивним «Яструб».

Завдяки оперативним діям групи «Хижак» життя обох військовослужбовців вдалося врятувати.

