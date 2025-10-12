Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Медики бригади «Хижак» евакуювали поранених бійців після удару FPV-дрону

12 жовтня 2025, 18:06

Медики бригади «Хижак» евакуювали поранених бійців після удару FPV-дрону

Бойові медики надають невідкладну допомогу на передовій. Фото: Патрульна поліція Бойові медики надають невідкладну допомогу на передовій. Фото: Патрульна поліція

Під час атаки ворожих дронів FPV на бойову машину постраждали двоє українських захисників. Медики зведеної бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції надали невідкладну допомогу та під вогнем евакуювали поранених, доставивши їх до стабілізаційного пункту.

«Один боєць отримав травму ноги з частковою ампутацією стопи, інший — забій обличчя та втрату слуху на одне вухо», — повідомив медик із позивним «Яструб».

Завдяки оперативним діям групи «Хижак» життя обох військовослужбовців вдалося врятувати.

Бойові медики надають невідкладну допомогу на передовій. Фото: Патрульна поліція Бойові медики надають невідкладну допомогу на передовій. Фото: Патрульна поліція

ТЕГИ

Інше
Дрони передова рятування
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:43
Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
22:40
На ЗАЕС почали відновлювати зовнішнє електропостачання
21:11
Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
усі новини
18:32
Зведення з фронту: просування російських військ у бік Гуляйполя
18:06
Медики бригади «Хижак» евакуювали поранених бійців після удару FPV-дрону
17:17
Армія РФ просунулась у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях
16:37
Російська 83-тя десантно-штурмова бригада заявила про втрати на фронті серед командирів
15:40
ЗСУ звільнили Малі Щербаки у Запорізькій області
14:40
Donbas Media Forum 2025: Судова журналістика на лінії фронту справедливості
13:43
Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
12:52
ЗМІ в епоху змін: Ювілейний Donbas Media Forum 2025 зібрав понад тисячу журналістів з усієї України
11:00
Армія РФ найчастіше атакує під Покровськом на Донеччині, у Дніпропетровській та Запорізькій областях
09:54
Росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донецької області та знову атакували енергетику регіону
19:13
Зеленський ввів нові санкції проти Росії
18:35
Прикордонники поблизу Покровська взяли в полон окупанта
17:07
Зеленський поговорив з Трампом: які теми обговорили лідери
16:10
Загарбники обстрілом пошкодили храм у Костянтинівці: є жертви та постраждалі
15:32
Окупанти вдень скинули авіабомби на Краматорськ
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
10:45
Армія РФ за добу понад 10 разів атакувала Донеччину: в ОВА показали наслідки
09:52
Росіяни обстріляли дронами Краматорськ: є пошкодження
09:28
РФ атакувала Україну дронами: ППО збила 54 цілі
08:55
Двоє людей загинули і четверо постраждали на Донеччині за добу
усі новини
ВІДЕО
Скріншот Російська 83-тя десантно-штурмова бригада заявила про втрати на фронті серед командирів
12 жовтня, 16:37
У Малих Щербаках Запорізької області піднято український прапор. Скріншот ЗСУ звільнили Малі Щербаки у Запорізькій області
12 жовтня, 15:40
Черга по бензин на вулиці Текстильників в окупованому Донецьку. Скріншот Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
12 жовтня, 13:43
Фото: Donbas Media Forum ЗМІ в епоху змін: Ювілейний Donbas Media Forum 2025 зібрав понад тисячу журналістів з усієї України
12 жовтня, 12:52
Взяли в полон окупанта на Покровському напрямі. Фото: скріншот Прикордонники поблизу Покровська взяли в полон окупанта
11 жовтня, 18:35
Російські добровольці з Легіону «Свобода Росії», що воюють у складі Сил безпеки та оборони України, вперше застосували надводні катери. Фото: скріншот Добровольці з Легіону «Свобода Росії» вперше застосували надводні катери проти армії РФ
10 жовтня, 22:50

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір