Сили ППО збили 69 БПЛА

ППО збила 69 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 13 жовтня запустила по Україні 82 БПЛА по території України. Українська протиповітряна оборона збила 69 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 13 жовтня (з 20:00 12 жовтня) противник атакував 82 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 50 з них — ударні БПЛА», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 69 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.



Крім того, зафіксовано влучення 13 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.



Раніше ми писали, що 11 жовтня російські війська вбили чотирьох мирних жителів Донецької області: двох у Краматорську та по одному у населених пунктах Старорайське та Олександрівка.

