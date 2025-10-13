Російський дрон вдарив по Краматорську: є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська ГВА

Вночі 13 жовтня Краматорськ на Донеччині потрапив під російський обстріл. Внаслідок удару є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«О 01:25, із застосуванням БПЛА «Герань-2», російські війська завдали чотирьох ударів по місту», — йдеться в повідомленні.



Крім того, пошкоджено адміністративні будівлі та магазини.



За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.



Раніше ми писали, що 11 жовтня російські війська вбили чотирьох мирних жителів Донецької області: двох у Краматорську та по одному у населених пунктах Старорайське та Олександрівка.

