Дезертир з Мирнограда планував підірвати бомбу в Запоріжжі

Служба безпеки України запобігла теракту в центрі Запоріжжя. Організувати вибух у людному місці планував завербований російськими спецслужбами дезертир із Мирнограда Донецької області, повідомили у пресслужбі СБУ.
За інструкцією ворога зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій поблизу одного з місць масового перебування людей у центрі міста. Російська сторона планувала дистанційно активувати вибух у годину пік.
Співробітники СБУ затримали чоловіка під час підготовки вибухівки. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
