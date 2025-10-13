Дезертир з Мирнограда планував підірвати бомбу в Запоріжжі

Фото: СБУ

Служба безпеки України запобігла теракту в центрі Запоріжжя. Організувати вибух у людному місці планував завербований російськими спецслужбами дезертир із Мирнограда Донецької області, повідомили у пресслужбі СБУ.



За інструкцією ворога зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій поблизу одного з місць масового перебування людей у центрі міста. Російська сторона планувала дистанційно активувати вибух у годину пік.



Співробітники СБУ затримали чоловіка під час підготовки вибухівки. Йому загрожує довічне позбавлення волі.