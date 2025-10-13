Армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини понад 20 разів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 12 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили три райони:



Покровський район. У Юріївці Криворізької громади загинула людина.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, у Щуровому зруйновано адмінбудівлю. У Святогірську обстріляно санаторій, пошкоджено 2 приватні будинки. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок, знищено автомобіль. У Краматорську пошкоджено адмінбудівлю. В Андріївці пошкоджено будинок, адмінбудівлю і господарчу споруду. У Костянтинівці пошкоджено 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю.



Бахмутський район. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 7 будинків.



