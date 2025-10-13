В окупованому Алчевську пролунав вибух у квартирі — є загиблі

Наслідки вибуху у квартирі в одному з будинків окупованого Алчевська 13 жовтня 2025 року.

В окупованому Алчевську Луганської області в одному з багатоповерхових будинків на вулиці Гмирі пролунав вибух. Місцева «влада» припускає, що вибух стався через витік газу.



Вогонь спалахнув на 7-му поверсі, частково завалилися квартири на 8-му та 9-му поверхах, горищне перекриття та дах.



Загинули двоє людей, повідомляють місцеві медіа. Мешканців евакуювали — частину направлено до тимчасових пунктів розміщення, інші вирішили залишитися у родичів. У місті запроваджено режим надзвичайної ситуації.



Місцева прокуратура порушила кримінальну справу за російським законодавством.

