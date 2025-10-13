У Криму скоротили виїзди «швидкої» через нестачу палива

Фото: ЦНС

В окупованому Криму обмежили виїзди «швидкої допомоги» через дефіцит палива, повідомляє Центр національного опору.



Лікарням наказали економити паливо і скоротили кількість виїздів «швидкої». Тепер автомобілі медиків виїжджають тільки на обмежений перелік екстрених викликів, а жителям радять добиратися до лікарень самостійно.



Зазначається, що окупаційна влада економить на потребах населення, тоді як постачання армії та силових структур триває без обмежень. Це чергове підтвердження того, що окупанти ставлять власні інтереси вище за життя громадян.