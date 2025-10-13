Пошкоджені храм і житлові будинки внаслідок авіаударів по Костянтинівці

Російські війська вдарили по Костянтинівській громаді Донецької області. Постраждалих серед населення немає, проте є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Сергій Горбунов.
«Ударом авіаційних бомб типу ФАБ-250 було пошкоджено декілька об'єктів житлової забудови. У Новодмитрівському старостинському окрузі зафіксовано пошкодження трьох фасадів приватних будинків», — зазначив він.
У самому місті Костянтинівці внаслідок серії російських авіаударів пошкоджено два фасади приватних будинків, три фасади багатоповерхівок, фасад Свято-Стретенського храму Української Православної Церкви Київського Патріархату, а також фасад місцевого магазину.
Інформації щодо постраждалих немає.
Раніше ми писали, що вночі 13 жовтня Краматорськ на Донеччині потрапив під російський обстріл. Внаслідок удару є пошкодження.
Переможемо цензуру разом!