13 жовтня 2025, 14:17

Пошкоджені храм і житлові будинки внаслідок авіаударів по Костянтинівці

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські війська вдарили по Костянтинівській громаді Донецької області. Постраждалих серед населення немає, проте є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Ударом авіаційних бомб типу ФАБ-250 було пошкоджено декілька об'єктів житлової забудови. У Новодмитрівському старостинському окрузі зафіксовано пошкодження трьох фасадів приватних будинків», — зазначив він.



У самому місті Костянтинівці внаслідок серії російських авіаударів пошкоджено два фасади приватних будинків, три фасади багатоповерхівок, фасад Свято-Стретенського храму Української Православної Церкви Київського Патріархату, а також фасад місцевого магазину.

Інформації щодо постраждалих немає.

Раніше ми писали, що вночі 13 жовтня Краматорськ на Донеччині потрапив під російський обстріл. Внаслідок удару є пошкодження.

