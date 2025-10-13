Російська полімерна галузь занурюється в глибоку стагнацію

Російський сектор виробництва та переробки полімерів вступив у фазу затяжної стагнації, яка триває з 2022 року — часу початку повномасштабної війни проти України. Виробничі показники залишаються в мінусі і продовжують погіршуватися. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



За даними відомства, за індексом випуску продукції в 30 підсекторах пластмас і гуми спад зафіксовано в 18. За січень-липень виробництво скоротилося на 6,3 % порівняно з аналогічним періодом 2024 року, а в липні падіння в категоріях труб, плит, листів і плівок досягло 11-14 %. Найгіршу динаміку показав сегмент ПВХ — мінус 13 %.



Галузь страждає від нестачі обладнання, розриву зв'язків між наукою та інжинірингом, кадрового дефіциту та низької продуктивності праці. Тільки за перше півріччя 2025 року припинили роботу 874 компанії. Ситуацію погіршують слабкий рубль, висока ключова ставка і дорогі кредити, які стримують інвестиції в оновлення потужностей — минулого року вони впали майже на 30 %.



Додатковий тиск створює ініціатива Мінприроди РФ підвищити ставки екологічного збору в п'ять разів — з 3,84 тис. до 23,82 тис. рублів — і збільшити норматив утилізації з 25 % до 50 %. Для виробників полімерної упаковки це означає зростання витрат і неминуче підвищення цін.