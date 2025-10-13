Подробиці дронової атаки по Краматорську

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: ДСНС

У Краматорську внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено адміністративні будівлі, школу та житлові будинки. Близько 01:25 російські війська атакували Краматорськ чотирма безпілотниками типу «Герань-2». Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Російські дрони потрапили до центру міста. За попередніми даними, постраждалих немає.



Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративні будівлі — зокрема, відремонтовану до війни будівлю Донецької торгово-промислової палати, Краматорську школу №15, об'єкти комерційної інфраструктури — магазини, кафе та сервісні приміщення, а також житловий сектор — скління вікон та балконів, дахи у чотирьох багатоквартирних будинках.





Раніше ми писали, що вночі 13 жовтня Краматорськ на Донеччині потрапило під російський обстріл. Внаслідок удару є пошкодження.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях