Зеленський цього тижня зустрінеться з Трампом у Вашингтоні. Дата переговорів та їх головні теми

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський цього тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Про це під час спільного брифінгу з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас у Києві повідомив сам Зеленський.



За його словами, їм слід обговорити послідовність кроків, які він хоче запропонувати Трампу.



«Я сподіваюся, що матиму можливість приїхати до Вашингтона і зустрітися з президентом США у п'ятницю. Головні теми – ППО та наші можливості у далекобійності, щоб тиснути на Росію», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 11 жовтня Зеленський поговорив телефоном з Трампом.